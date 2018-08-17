15 Temmuz darbe girişimi gecesi Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki darbe faaliyetleri ile Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu’nun kaçırılarak askeri cezaevine konulmasına ilişkin 121’i tutuklu 126 sanığın yargılandığı davada Harp Akademileri’ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 35 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
17 Ağustos 2018 18:02
Harp Akademileri davasında karar
Harp Akademileri davasında 35 kişiye ağırlaştırılmış müebbet.
Çok Okunanlar
-
Harp Akademileri davasında karar
-
Bandırma'da bayram yoğunluğu başladı
-
Dolarını bozdurana yufka bedava
-
Müftülükte silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var...
-
Binlerce öğretmen adayı için takvim belli oldu
-
İSKİ'den kurban atığı uyarısı
-
Ünlülere şantaj davasında 9 sanığa tahliye
-
Mahkemeden Brunson için yeni karar!
-
Brunson'ın evine doktor gitti
-
Şehit babası: Oğlum Tayyip Erdoğan'a feda olsun