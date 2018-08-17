17 Ağustos 2018 18:02

Harp Akademileri davasında karar

Harp Akademileri davasında karar
Harp Akademileri davasında 35 kişiye ağırlaştırılmış müebbet.
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15 Temmuz darbe girişimi gecesi Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki darbe faaliyetleri ile Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu’nun kaçırılarak askeri cezaevine konulmasına ilişkin 121’i tutuklu 126 sanığın yargılandığı davada Harp Akademileri’ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 35 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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