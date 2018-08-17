DHA - İSKİ'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda yaşanan Kurban Bayramlarında tedbir alınsa dahi şehrimizin yağmursuyu kanallarına ve derelerine kurban atıkları atıldığı ve dolayısıyla denizlerimizin ve göllerimizin kirletildiği noktalar oluştu. Bu tür olumsuz olayların yaşanmaması için, hiçbir şekilde kurban atıklarının derelere, yağmur suyu ve atık su kanallarına atılmaması gerekmektedir. İstanbulluların, kurban kesimi noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin belirlediği alanları kullanmalarını ve onların uyarılarına riayet etmelerini talep ederiz" denildi.
17 Ağustos 2018 15:32
İSKİ'den kurban atığı uyarısı
İSKİ, kurban atıklarının derelere, yağmur suyu ve atık su kanallarına atılmaması uyarısında bulundu.
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