Bahçeli'nin af istediği Çakıcı'nın adamları tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında 13 Ağustos'ta gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine götürüldü.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 18'i tutuklanmaları, 4'ü de adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İfade işlemlerinin ardından hakimlik, 18 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartları uygulanmak üzere salıverilmesine hükmetti.
Çakıcı, Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinden, 13 Ağustos'ta Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda ısrarla 'af' çağrısı yapmış ve suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın affedilmesini istemişti.