Ahmet Hakan: Şeker fabrikalarının tam sırası!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında ABD-Türkiye krizini yazdı.

Ahmet Hakan, "Bu kurban bayramı, bayram gibi bayram olacak galiba!" ifadelerini kullandı.

İŞTE O YAZI:

Kimse ABD’nin gücünü test etmemeliymiş hahahaha!

NE zaman Türkiye’nin başına bir iş gelse...

Bir devlet büyüğümüz çıkar ve korkutucu olmaya çalışan bir yüz ifadesiyle şöyle derdi:

“Kimse Türkiye’nin gücünü test etmeye kalkmasın”.

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Özellikle Ahmet Davutoğlu Beyefendi’nin “başvekil” olduğu dönemde...

En az bin iki yüz elli iki kere falan tekrar edilmiştir bu “Kimse Türkiye’nin gücünü test etmeye kalkmasın” lafı.

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Dün ne oldu biliyor musunuz?

ABD’nin ikinci adamı Mike Pence, aynen şöyle dedi:

“Türkiye bizim gücümüzü test etmeye kalkmasın”.

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Güldüm. Keyiflendim. Hatta dört köşe oldum.

Nasıl olmayayım?

- Bir yandan dolar düşüyor.

- Bir yandan AB’ye yanaşıyoruz.

- Bir yandan felaket tellallarının hevesleri kursaklarında kalıyor.

- Bir yandan Rusya ve İran’la dayanışma söz konusu...

- Bir yandan Katar Baba’dan para geliyor.

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Ve bir yandan da...

Koca ABD’nin ikinci adamı, korkutucu olmaya çalışan bir yüz ifadesiyle “Kimse bizim gücümüzü test etmesin” falan diyerek...

Bir nevi bizim eski başvekilin atarlanmalarına benzer bir atar yapmak zorunda kalıyor.

Kısacası...

Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor.

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Bu kurban bayramı, bayram gibi bayram olacak galiba!



ŞİMDİ TAM SIRASI

- Kur artışını bahane edip kurla uzaktan yakından ilgisi olmayan ürünlere zam yapan uyanıklarla mücadelenin tam sırası!

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- Köprü ve otoyollarda dolar üzerinden yapılan her türlü işleme derhal son verilmesinin tam sırası!

- Büyük bir tasarruf kampanyası başlatıp bilhassa devlet kurumlarındaki araçların elden çıkarılmasının tam sırası!

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- Parayı betona gömmekten vazgeçmenin ve üretime ağırlık vermenin tam sırası!

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- Şeker fabrikalarının satışı meselesini yeniden gündeme almanın ve bu konuya bir kez daha eğilmenin tam sırası!

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- Turizmin kurtarıcılığını fark edip çok yönlü bir turizm politikası geliştirmenin tam sırası!