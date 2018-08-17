Tartışma sona erdi! İşte o rapor...

Geçen yıl yaşamını yitiren dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu iddia eden Japon Sekai Mori’nin talebi ile hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı.

DİNÇER GÖKÇE - HÜRRİYET/ Naim Süleymanoğlu geçen yıl 18 Kasım’da hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü haltercinin vefatı sonrası, Japon Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu öne sürerek Büyükçekmece Aile Mahkemesinde dava açtı.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Mahkeme, Mori’nin, Süleymanoğlu’nun kızı olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep etti. Süleymanoğlu’nun mezarı geçen 4 Temmuz’da açıldı. Süleymanoğlu’nun cansız bedeninden alınan örneklerin yanı sıra Sekai Mori ve annesi Kiyoki Mori’den DNA testi için gerekli örnekler alındı.

RAPOR BİR GÜN SONRA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu 5 Temmuz günü inceleme işlemine başladı. Rapor da 6 Temmuz günü çıktı.

YÜZDE 99,99 İHTİMALLE BABASI

Raporda, “Elde edilen sonuçlar itibariyle, kemik ve dış örnekleri çalışılan Naim Süleymanoğlu’nun, Zekai Mori için babalık indeksi 2.897.638.709.655,74 olarak hesaplandı. Kemik ve diş örnekleri çalışılan Naim Süleymanoğlu’nun, yüzde 99,99 ihtimalle Zekai Mori’nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi” denildi.

MİRAS 4’E BÖLÜNECEK

Raporun dava dosyasına girmesi ile birlikte, Japon Sekai Mori de yasal mirasçı konumuna geldi. Böylece, Süleymanoğlu’ndan geriye kalan 4 çocuk mirası paylaşacak. Süleymanoğlu’ndan geriye 5 gayrimenkulün kaldığı belirtiliyor. Değeri 2 milyon lirayı bulan gayrimenkullerin yanı sıra, Süleymanoğlu’nun, vefatından 4 ay kadar önce banka yolu ile kardeşine gönderdiği 2 milyon liranın da mirasa dahil edilebileceği belirtiliyor.