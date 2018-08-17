Adapazarı'nda saatler 03.02'yi gösterdiğinde.. .

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler 19.'uncu yıldönümünde Adapazarı şehir merkezinde düzenlenen programda anıldı. Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ve Adapazarı Belediyesi'nin organize ettiği programa, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden deprem şehitlerinin yakınları katıldı. Her yıl düzenlenen anma programına ilginin önceki yıllardan az olması dikkat çekerken, programa AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem katıldı. İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ölen yakınları için dua eden vatandaşlar 19 yıl sonra saatler depremin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu.

EŞİMİN CENAZESİ 3 GÜN SONRA BULUNDU

Depremde enkazın altında kalıp ölen eşinin cenazesinin 3 gün sonra bulunduğunu ifade eden Suat Beyenal, "1999 yılında eşimi kaybettim. Depremi 2 yönlü acısını çeken 2 yönlü yaşayan bir insanım. Depremin olduğu saniyelerde ben Avusturalyadaydım. Burada vefat eden binlerce insanımızı hemen bulmuşlar çıkarmışlar defnetmişler, benim hanımı da bulmuşlar 3 gün sonra enkazdan çıkarıp gömmüşler. Ben eşim toprağa verildikten 2 gün sonra gelebildim. İkinci acım da bu insanımı göremedim, vefat etmiş insanımı hanımımı göremedim." dedi.

17 Ağustos depreminin merkezinde hüzünlü anma

HERKES KIYAMETİN KOPTUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Depremde yakınlarını kaybeden Paşa Odabaş ise deprem anında herkesin kıyametin koptuğunu düşündüğünü belirterek, "Daha önce bu kadar büyük bir deprem yaşanmamıştı, İnsanlar daha önce böyle bir deprem yaşamadığı için kıyamet kopuyor zannetti, kıyameti yaşıyoruz zannetti insanlar." diye konuştu. Anma programı, deprem saatinden sonra yapılan dualarla son buldu.