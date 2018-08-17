Diyanet'ten cemaat tipi öğrenci evi uygulaması

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN/BİRGÜN- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk kez 2016 yılında 43 ilde öğrenci yurtlarında pilot proje olarak başlattığı, “manevi rehberlik” uygulaması tüm illere yayılarak kalıcı hale getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüyle hayata geçirilen uygulamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda görev alacak manevi rehberler ile Diyanet Gençlik Koordinatörleri’nin yapacağı çalışmalar netleşti. Üniversitelerin kayıt döneminde fakülte yerleşkelerinde tanıtım standı açacak Diyanet personelinden öğrencilere, “Bu şehirde yalnız değilsin. Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak yanınızdayız” vurgusuyla mesaj vermeleri istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinde etkinliğini artıran Diyanet İşleri Başkanlığı vites yükseltti. Üniversitelerin yaklaşan kayıtları öncesinde harekete geçen Diyanet, 2016 yılında pilot proje olarak başlatılan ve bu yıl kalıcı hale getirilen, “Yurtlarda manevi rehberlik” projesinin kapsamını genişleterek “Diyanet Gençlik Yönergesi” ile manevi rehberlerin görevlerini tanımladı. Üniversitelilere yönelik bütün çalışmaların, yeni sistemde lağvedilen Başbakanlık makamının “olur”uyla yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Yönergesi” çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Cemaat modeli

Manevi rehberlerden ve gençlik koordinatörlerinden mümkün olduğunca fazla gence ulaşılmasını isteyen Diyanet, KYK yurdu olmayan yerlerde öğrencilerin Diyanet Vakfı’nın öğrenci evlerinde kalmaya teşvik edilmesi talimatını verdi. Öğrencilere yönelik barınma, burs ve eğitim desteği çalışmalarının il müftülüklerince yürütüleceği bildirildi. Diyanet Vakfı’nın öğrenci evlerinde uygulanacak modelin cemaatlerin öğrenci evlerinde uygulanan modelle benzerliği dikkati çekti. Buna göre, öğrencilerin kaldığı vakıf evleri için belirlenecek ev sorumluları ve yardımcılarının vaiz, imam, müezzin ve Kuran kursu öğreticileri arasından seçilmesi kararlaştırıldı.

Diyanet barınma, gıda ve eğitim desteği vereceği öğrencilerin “kurumsal aidiyetlerinin” de geliştirilmesini istedi. Personele, “Öğrencilerin imkânları ölçüsünde Diyanet gençlik çalışmalarını katılımını sağlayın” talimatı verildi.

‘Kurumsal aidiyetlerini geliştirin’

Öğrencilerin Diyanet’in gençlik çalışmalarına katılımının teşviki kapsamında yapılacak çalışmalar çerçevesinde “nitelikli” üniversite öğrencilerinin en az beş lise öğrencisinden sorumlu olması yönünde de planlamalar yapıldı. Ailelere, çocuklarının akademik ve sosyal başarısı ile sağlık durumları gibi konularda “bilgi verilmesini” de Diyanet üstlendi. Manevi rehberlerden, veli ziyaretleri yapmaları istendi. İmamlar daha önce de birçok yerde din öğretmeni eksikliği gerekçesiyle derslere girmişti. Bu uygulama veliler tarafından tepki çekmişti.