CERN’i bıraktı memleketinde kitap kafe açtı

CERN’de 10 yıl boyunca bilimsel çalışmalara katılan Sinem Şalva, memleketi Balıkesir’e döndü ve bilim-sanat-felsefe çalışmaları için Ören'de kitap kafe açtı.

BENSU MARAC/BİRGÜN- Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de 10 yıl boyunca bilimsel çalışmalara katılan, parçacık fiziği üzerine doktorasını tamamlayan Sinem Şalva, Balıkesir Ören’de Sir Bookstore & Academy kitap kafeyi açtı.

Bilim ve felsefeyi memleketine taşımak için kitap kafeyi kısa süre önce yazar Serkan Kılıç ile birlikte açan Şalva, yeni çıkan kitaplar ile sahaf kitaplarını buluşturuyor.

Kılıç ve Şalva’nın ilk hedefi de CERN deneylerinde aktif çalışan ‘ART’ grubu ile ortaklaşan çocuklara yönelik hazırlanan ‘Evren nedir?’ konulu kitapçığı Türkçe’ye kazandırmak.

Aynı zamanda CERN’i ilk ve tek felsefe kulübünün kimi çalışmaları açılan kitap kafede devam ettirilecek. Kılıç ve Şalva bu doğrultuda ‘Körfez Felsefe ve Edebiyat Platformu’ ile hem akademi dünyasına hem de yakın çevrede ilgili kurum, kuruluş ve kişilere ulaşarak çalışmalarını duyurmaya başladı.

Sir Bookstore’da oturup dilediğiniz kitabı okuyup keyifli vakit geçirebileceğiniz gibi oradan ya da sosyal medya üzerinden iletişime geçerek ilk basım dünya klasikleri, felsefe ve bilim kitapları gibi seçenekleri satın alabilme imkânı mevcut.

Daktilolar, gramofonlar...

Bünyesinde sadece kitap bulundurmayan bu kitapçı kafede Retro daktilolardan gramofonlara, gözlüklerden fotoğraf makinalarına kadar birçok özel parçayı bünyesinde bulmak mümkün. Tüm yurtdışı seyahatlerinde ilk gittikleri yerin kitapçılar olduğunu ve oralarda uzun vakitler geçirerek nadide kitaplar bulduğunu belirten Sinem Şalva, önümüzdeki zamanlarda birçok Avrupa kentinden topladıkları kitapları Türkiye’ye getirip, Sir Bookstore bünyesine ekleyeceklerini belirtti.

BirGün’e çalışmalarını anlatan Sinem Şalva, “SIR Bookstore faaliyet ve calismalari yayin evi ve akademi kurmak uzerine devam edecektir” dedi.