17 Ağustos 2018 02:11

Motosikletli çift yürekleri ağza getirdi

Motosikletli çift yürekleri ağza getirdi
Kayseri'de motosikletli çiftin bebeğini gidon üzerine koyup yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi.
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Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde bir çift, bebeğini gidon üzerine koyup motosikletle yolculuk yaptı. İldem- Fatih Mahallesi yönüne giden motosikletteki tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Sürücü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

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