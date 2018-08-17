Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde bir çift, bebeğini gidon üzerine koyup motosikletle yolculuk yaptı. İldem- Fatih Mahallesi yönüne giden motosikletteki tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Sürücü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.
17 Ağustos 2018 02:11
Motosikletli çift yürekleri ağza getirdi
Kayseri'de motosikletli çiftin bebeğini gidon üzerine koyup yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi.
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Motosikletli çift yürekleri ağza getirdi
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