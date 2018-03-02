Denizli’de imha edilen düzenekle ilgili resmi açıklama yapıldı

Denizli'yi şehir içinden Antalya'ya bağlayan karayolu üzerindeki Ulus Kavşağı'nda trafik lambalarının olduğu bölgedeki elektrik panosu içine bırakılan bomba düzeneği, bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, kentteki bir trafik ışığı direğinin elektrik kutusunda bulunarak imha edilen düzenekle ilgili açıklama yaptı. Vali Karahan, olayda can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydederek, olayla ilgili detaylı çalışma yapıldığını ifade etti.

Vali Karahan, olayla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İlimiz Acıpayam yolu kavşağı ile Ulus kavşağı kesişimindi şüpheli paket olduğu yönünde haber merkezine yapılan ihbar ile ilgili olay yeri çevresinde alınan güvenlik önleminden sonra bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket kontrollü olarak patlatılmış, herhangi can ve mal kaybı yaşanmamış olup detaylı çalışmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”



Öte yandan, bölge polisin 2 saatlik incelemesinin ardından araç trafiğine açıldı.