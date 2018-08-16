Elazığ'da bir Alman vatandaşı tutuklandı

Alman devlet televizyonu ARD, İlhami A. isimli Kürt Alman vatandaşının Elazığ'ın Sarıbaşak köyünde annesini ziyaret ettiği sırada polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Gazete Duvar- Avukatı, müvekkilinin sosyal medyada hükümeti eleştirdiği için 'terör propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Türkiye’de bir Alman vatandaşının tutuklandığı belirtiliyor. Alman devlet televizyonu ARD, İlhami A. isimli Kürt Alman vatandaşının hükümeti sosyal medya üzerinden eleştirmesi sonrası ‘terör propagandası’ yapmak suçundan tutuklandığını duyurdu. Reuters’a konuşan bir Alman Dışişleri yetkilisi de haberi doğruladı. Dışişleri yetkilisi, “Davadan haberimiz var. Ankara’daki büyükelçiliğimiz konsolosluk yardımında bulunacak” dedi.

‘ANNESİNİ ZİYARET EDİYORDU’

ARD’nin haberine göre, 46 yaşındaki İlhami A. salı sabahı, Elazığ’ın Sarıbaşak köyünde annesini ziyaret ettiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Haberde, 1992’den bu yana Almanya’da yaşayan ve Hamburg’da taksicilik yapan İlhami A. hakkında tutuklama kararı bulunduğu belirtildi. Avukatı Ercan Yıldırım ise ARD’ye açıklamasında müvekkilinin sosyal medyada hükümeti eleştirdiği için ‘terör propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.