İtiraf etti: Geceleri ölsün diye dua ediyordum

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 23'ü tutuklu, 1'i firari 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık Ö.O.C., "Geceleri Fetullah Gülen ölsün diye dua ediyordum. Ancak o zaman bu düzenden kurtulabileceğimi düşünürdüm" diyerek beraatini istedi.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında 23'ü tutuklu 57 sanık ve avukatları hazır bulundu. FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ö.O.C., iddianamenin okumasının ardından savunma yaparak tahliye ve beraatini istedi.

"ÖLSÜN DİYE DUA EDİYORDUM"

Sanık Ö.O.C., her gece Fetullah Gülen'in ölmesi için dua ettiğini söyleyerek, "Onun söylediği şeyler sanki peygambermiş gibi onlarda ilgi görüyordu. Bunlar benim bu örgütten o dönemde soğumamın en önemli sebebiydi. Ancak bu durumda çaresiz ve sıkışmış hissettim kendimi. Okul döneminde kurtulamadım. Okul bittikten sonra İzmir'de örgüt bize belirlediği bir bölgede ev gösterdi. O evi tutmak için Şadi ve Hikmet isimli arkadaşlarım ev sahibi ile görüştü. Sonra onlar adına ev tutuldu. Bizden bu süreçte hem eşyaların parası hem de maaşımızın yüzde 15'ini istediler. Ayrıca promosyon gazete, dergi gibi birçok para alacaklardı. Bu şartları çok saçma gelmişti ve çok defa sorguladım. Ancak her defasında söyledikleri şey bizden sonra da bizim gibi yüksek maneviyatlı insanların yetişebilmesi için bu paraların harcandığıydı. Ayrıca kurban bedeli adı altında her kurban bayramında para isterlerdi. Ancak İzmir'de bunun için her defasında yalandan bir bahane bulup vermedim. Geceleri Fetullah Gülen ölsün diye dua ediyordum. Ancak o zaman bu düzenden kurtulabileceğimi düşünürdüm. Ben terör örgütü üyesi değilim" dedi.



Ara verilen duruşmaya yarın devam edilecek.