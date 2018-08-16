Brunson'ın avukatı: Adli kontrol kaldırılmazsa...

Yaklaşık 2 yıl tutukluluğun ardından ev hapsine alınan ve serbest bırakılmaması ABD ile Türkiye arasındaki gerginliğin artmasına sebep olan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsi ve yurtdışı yasağının kaldırılması için bir kez daha başvuracaklarını söyledi. Son yaptıkları itiraz dün reddedilen Halavurt, adli kontrolün kaldırılmaması halinde AYM ve AİHM başvuracaklarını belirtti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre papaz Brunson’ın avukatı Halavurt, müvekkilinin ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptıkları başvurunun İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine itirazın İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiğini belirtti. Halavurt, başvuru sürecinin hala devam ettiğine işaret ederek, ülkedeki ekonomik krizin asıl nedeninin müvekkili Brunson’ın davası olmadığını kaydetti. Halavurt, şu açıklamalarda bulundu:

“Başvurunun reddedilme süreci daha tamamlanmadı. Dosya 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nden reddedilince 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Bu kararını değerlendirmek üzere 3. Ağır Ceza Mahkemesi talebimizi kabul edebilir. Bu ihtimal hala önümüzde duruyor. Öncelikle onun sonucunu bekliyoruz. Yani 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bizim açımızdan sürpriz değildi. Biz herhangi bir suç isnadını ispatlayacak delil olmadığını belirtiyoruz, mahkeme ise gizli tanık ifadelerini geçerli kabul ediyor. Yeniden itiraz edeceğiz.”

Adli kontrolün kaldırılmaması halinde öncelikle yerel mahkeme dışında sırasıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracaklarını belirten Halavurt, “Adli kontrolün kaldırılmaması halinde AYM’ye, onun da reddedilmesi halinde AİHM’ye başvurulur. Türkiye’deki ekonomik krizin bu davayla tamamen alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu dava çerçevesinde yapılan yaptırımlar durumu daha da olumsuz etkiliyor. Tabii ki bunu kimse istemez. Sağduyulu ve mantıklı bir şekilde adım atılması gerekiyor. Rahip Brunson’ın evine gönderilmesi gerekiyor. Bu ayrıca hukukun da gereğidir, hukuk da bunu söylüyor” diye konuştu.