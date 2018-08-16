Rus turistleri taşıyan uçak Antalya’ya acil iniş yaptı

Tunus’tan Rusya’nın Rostov-na-Donu kentine hareket eden Severniy Veter (Kuzey Rüzgârı) havayolu şirketine ait, 150’den fazla Rus turisti taşıyan charter uçağının, Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.

Rus basınına konuşan bir kaynak “Tunus ile Rostov-na-Donu’ya charter uçuşu gerçekleştiren Severniy Veter havayolu şirketinin Boeing-737 uçağının motorlarından birinde uçuş sırasında kritik bir sorun meydana geldi. Pilot en yakın havalimanına acil iniş talep etti. Antalya Havalimanı'ndan cevap geldi ve uçak iniş yaptı” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, uçakta Tunus tatillerinden dönen 150’yi aşkın Rus turist vardı. Turistlerin uçuşlarını tamamlanması için de Antalya Havalimanı'ndaki yedek bir uçak sağlanacak.