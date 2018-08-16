Sağlık Bakanlığı o iddialara yanıt verdi

Sağlık Bakanlığı, medyada, “Yerelleşme nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunun 143 ilacı pasife aldığı, bu ilaçların eşdeğerlerinin Medula Sisteminde verilemediği” yönünde haberlerin yer alması üzerine yazılı açıklama yaptı. "Pasife alınan ürünlerin tümünün piyasada birden fazla eşdeğeri mevcuttur. Pasife alınan ilaçların eşdeğerlerinin temininde ve geri ödemesinde herhangi sorun yoktur. Sadece SGK Medula sisteminde bu ilaçların güncellenmesinin yapılması gerekmekte olup, konuyla ilgili çalışma sonlandırılmak üzeredir" denildi.

Sağlık Bakanlığı, medyada, “Yerelleşme nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunun 143 ilacı pasife aldığı, bu ilaçların eşdeğerlerinin Medula Sisteminde verilemediği” yönünde haberlerin yer alması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'de 2016 yılında tüm ilaçlar için Yerelleşme Projesi başlatılmıştır. Ülkemiz ilaç üretiminde, dünya standartlarında üretim yapabilecek bir altyapı ve kapasiteye sahiptir. Hali hazırda ise mevcut kapasitenin yüzde 65-70'i kullanılmaktadır. İlaçta yerelleşme projesi sonunda Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz miktar yaklaşık 6,1 milyar TL’dir. Şimdiye kadar yerelleşmeye konu olan ürün sayısı 577'dir. Bu 577 ithal üründen 413'ü yerelleşme proğramına dahil olmuş, 164'ü ise yerelleşme kapsamında yer almadığı için Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından geri ödeme listesinde pasife alınmıştır.

Pasife alınan ürünlerin tümünün piyasada birden fazla eşdeğeri mevcuttur. Pasife alınan ilaçların eşdeğerlerinin temininde ve geri ödemesinde herhangi sorun yoktur. Sadece SGK Medula sisteminde bu ilaçların güncellenmesinin yapılması gerekmekte olup, konuyla ilgili çalışma sonlandırılmak üzeredir."