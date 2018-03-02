Erdoğan'dan Afrin açıklaması; yeni sayı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin 348 teröristin etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

Afrika seyahati kapsamında gittiği Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

-Bizim Suriye'de terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar, 2348 teröristi etkisiz hale getirdik. Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir.

-Bütün teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla durmak yok. Şehitlerimiz oluyor, canımız da yanıyor. Ama biz biliyoruz ki, şehadet makamlar üstü bir makamdır. Bu da bizim mehmetçiğimizin gurur ifadesidir.

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