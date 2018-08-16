Adıyaman'dan acı haber... 4 şehit

Adıyaman kırsalında PKK'lilerle çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan askerlerden 1'inin kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çatışmada yaralanan askerlerden 3'ü daha, hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden asker sayısının 4'e yükseldiği çatışmada, 5 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan da hava desteği gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adıyaman Valiliği, Merkez Kuyucak Köyü bölgesinde güvenlik güçlerine takviyeye giden jandarma ekibinden 4 jandarmanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilik, 3 jandarmanın dost ateşiyle kazaen vurulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre olay şu şekilde gerçekleşti:

Diğer güvenlik güçlerine takviye için giden jandarmanın zırhlı aracının geçişi sırasında, daha önce yola yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, 1 jandarma olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgede bulunan diğer güvenlik birimleri, yaralı jandarmaları sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgedeki diğer güvenlik görevlileri sivil aracın olay yerinden kaçmaya çalışan PKK’lılara ait olduğunu düşünerek, sivil araca ateş açtı.

Bunun sonucu dost ateşiyle kazaen 3 jandarma daha hayatını kaybetti.

Valilik, olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olduğunu ve 8 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.