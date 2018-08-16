Adıyaman'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, bu sabah kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 5 asker yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edilirken, yaralı askerler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerden biri, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesi morga konulurken, yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.