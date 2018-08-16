Tekstil devinde skandal!

Tekstil firması Koton’un İstanbul’da bulunan mağazalarında hırsızlık yaptığı öne sürülen kişilerin, depoya götürülerek fotoğraflarının çekildiği ortaya çıktı. Çekilen bu fotoğrafların mağaza çalışanlarının bulunduğu WhatsApp gruplarında, “Görmüş olduğunuz kişiler, tarafımızdan hırsızlık yaparken yakalandılar. Dikkatli olun arkadaşlar. Bu ara mağazamız çok yoğun” şeklinde paylaşılıyor. Gruba atılan bir fotoğrafta ise hırsızlık yaptığı öne sürülen bir erkeğin fotoğrafı çekilirken yanında bulunan küçük bir çocuğun yüzünü kapatması ise tüyleri diken diken ediyor.

Koton’da çalışan reyon görevlileri çalışma arkadaşlarının bulunduğu ortak WhatsApp grubuna bu fotoğrafların atıldığını belirterek, “Zaman zaman ise mağaza müdürümüz başka mağazalarda hırsızlık yapan kişilerin fotoğrafını bu gruplara atıyor. Amaç bu kişiler mağazaya geldiklerinde, çalışanların dikkatli davranması” dedi.

Koton: Disiplin sürecini başlattık

Koton yetkilileri WhatsApp grubundan bu tarz fotoğrafların paylaşıldığını kabul etti. Uygulamanın Koton Genel Merkezi’nin bilgisi dışında yapıldığı aktarıldı. Açıklamada uygulamanın tasvip edilmediği belirtilerek, sorumlular hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı bilgisi verildi.

Baro: Kabul edilemez

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Uğur Altınarık ise konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “böyle bir eylemin kabul edilemez” olduğunu vurguladı. Altınarık özetle şunları söyledi:

“Eğer bir suçüstü hali varsa yani Ceza Muhakemesi Kanunu 90. maddesindeki koşullar varsa herkes zanlıyı yakalayabilir. Fakat yakalandıktan sonra derhal kolluğa haber verip yakalanan kişinin teslim edilmesi gerekir. Bu istisnalar dışında kalan her yakalama ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçunu oluşturacaktır. Bu suçun da karşılığı 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Alı konulan müşterinin rızası dışında fotoğrafının çekilmesi ve paylaşılması da ‘Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali’ ve hakaret suçunu oluşturacaktır. Ayrıca olay masumiyet karinesinin de ihlali. Zira hukuk sistemimiz hakkında ceza davası açmaya yetecek yoğunlukta delil bulunan şüphelinin dahi suçu sabit olana kadar masum olduğunu söylemektedir.”