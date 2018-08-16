Kokpitaero'nun haberine göre, otluk alandaki yangın nedeniyle kesif duman uzaklardan görülürken, yangına havalimanı itfaiyesi müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
16 Ağustos 2018 10:53
Esenboğa Havalimanı’nda yangın
Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminalinin önündeki alanda yangın çıktı.
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