'MERSİN153'ten PKK mesajıyla ilgili açıklama

Gece 04.00- 04.30 saatleri arasında birçok cep telefonuna, MERSİN 153'ten gelen, 'PKK propagandası' mesajı gönderildi.

Yaşanan olay üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mesajı gönderenlerle ilgili soruşturma başlattı.

MHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi de mesajda kullanılan mahrecin belediyeye ait resmi hatlar olan '444 2 153 Alo Belediye Hattı ve Mersin Bld' ile benzerliği nedeniyle şu açıklamayı yaptı:

"MERSİN153 kullanıcı adıyla vatandaşlarımıza SMS atarak yasa dışı terör örgütü propagandası yapan grubun ve söz konusu propaganda içerikli SMS'in Mersin Büyükşehir Belediyesi ve SMS panelimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Sistemimiz üzerinden herhangi bir giriş tespit edilmemiştir. Siber güvenlik uzmanları ve emniyetimiz konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürütmektedir. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."

Telefonlara gönderilen mesaj şöyle: