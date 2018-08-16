Türkiye'yi zora sokacak flaş olay!

Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı.

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan rahip Andrew Brunson cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındı. Brunson krizi sonrası yaptırıma maruz kalan Türkiye'ye Almanya'dan destek açıklamaları gelmiş ve ilişkiler yumuşamaya başlamışken Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı.

Türkiye, daha önce de Almanya ile benzer bir kriz yaşamıştı. Gazeteci Deniz Yücel Türkiye'de 1 yıl tutuklu kalmış ve Almanya Türkiye'ye silah ambargosu tehdidinde bulunmuştu. Kriz sonrası ise Yücel apar topar tahliye edilerek Almanya'ya gönderilmişti. Yücel'in 'kirli pazarlık'lar neticesinde bırakıldığı iddiaları medyaya yansımıştı.

Artı Gerçek'ten Süheyla Kaplan'ın haberine göre Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıbaşak Köyü’nde sabaha karşı kaldığı evde arama yapılan Alman vatandaşı İlhan A. sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

1992 yılından beri Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan İlhan A.’nın kendisine ait taksi şirketi olduğu belirtiliyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı daha önce de Türkiye'de siyasi gerekçelerle dört Alman vatandaşının tutuklu olduğunu açıklamıştı.