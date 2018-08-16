FETÖ gitti, yerine o cemaat geldi

Son dönemde FETÖ’nün tasfiye edilmesinin ardından yargıda yeni tarikat ve cemaatlerin yapılandığı eleştirilerini haklı çıkaracak çarpıcı bir örnek yaşandı.

Cumhuriyet- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HSYK üyeliğine seçmesinin ardından görev süresi dolunca Danıştay üyesi olarak atanan Muharrem Özkaya, Nakşibendi tarikatının bir kolu olan İskender Paşa cemaatinin resmi internet sitesinde okuduğu bir makeleyi dolar krizine atıf yaparak Twitter’dan paylaştı. Özkaya, mesajında Esad Coşan’dan “İlim ve irfan sahibi Hocamız” diye bahsetti.

17 Aralık 2013’e kadar bizzat AKP iktidarının desteğiyle Fethullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) Türk yargısına sızarak “egemen güç” haline geldi. Yargıdaki FETÖ yapılanması, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplu ihraçlarla tasfiye edildi. Bu süreçten sonra yargıya yaklaşık 10 bin yeni hâkim ve savcı alındı. Bunların büyük bölümünün AKP teşkilatlarından seçilmesi eleştiri konusu olurken, yargıda yeni tarikat ve cemaat yapılanmalarına göz yumuluyor eleştirileri artmaya başladı. Özellikle yargıda “Hakyolcu”, “Menzilci” isimlerin varlığını güçlendirdiği kulislerde dillendirildi. Bu süreçte eleştirileri haklı çıkaracak bir olay yaşandı.

Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya, Twitter’daki hesabından bir paylaşıma imza attı. Özkaya, Nakşibendi tarikatına bağlı İskender Paşa cemaatinin resmi internet sitesi “www.iskenderpasa.com”da vefat eden cemaat lideri Esad Coşan’ın “Üç vahim savaş” başlıklı yazısını övgüyle paylaştı:

“İlim ve irfan sahibi Rahmetli Prof Dr. Esad Coşan Hocamızın Haziran 1994 tarihli İslam mecmuasındaki başmakalesi geçen haftadan bu tarafa ayrı bir gözle yeniden yeniden okunuyor... Çok mühim bir savaşın içerisindeyiz. Asla ümitsiz olmayınız.”

Özkaya, bu yazıyı ABD ile yaşanan dolar krizine atıf yaparak paylaştı. Cemaat yapılanmasının verdiği zararı onarmaya çalışan yargının bir üyesinin, başka bir cemaatin liderinin yazısını övgüyle paylaşması soru işaretlerine neden oldu.

Erdoğan seçmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş’e bağlı Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı olarak görev yapan Muharrem Özkaya ’yı 2014 yılında HSYK üyesi olarak seçti. HSYK Genel Kurulu, Özkaya’nın görev süresinin dolması üzerine 2017’de Danıştay üyeliğine atandı. Muharrem Özkaya, aynı zamanda Erdoğan’ın eski avukatı, AKP Afyon Milletvekili Ali Özkaya’nın da ağabeyi.