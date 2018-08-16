Tarikatlara 'kurban' müjdesi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurban kesimi ile büyük gelir sahibi olan dernek ve vakıflara ayrıcalık sağlayan bir düzenlemeye imza atıldı. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan, “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı”yla büyük ve küçükbaş hayvanların 10 Eylül’e kadar, “Kamu menfaatin yararlı” dernekler ile Cumhurbaşkanlığı’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü. Buna göre, yurttaştan belirlediği kurban ücretini alan dernek ve vakıflar, yalnızca yüzde 1 KDV ödeyecek.

Kurbandan kar elde edecekler

Bazı dernek ve vakıfların kurban organizasyonu ise tartışmalara neden oluyor. Yurttaştan topladığı kurban bedelini kar amaçlı kullandığı iddia edilen bazı dini vakıf ve derneklerin kurban bedellerinin yüksekliği de dikkati çekiyor. AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’nın büyükbaş hisse bedeli 770 lirayı buluyor. İnsani Yardım Vakfı (İHH) da kurban bedeli için yurttaşlardan 750 lira talep ediyor.

Hükümete yakınlığıyla bilinen derneklerin yanı sıra cemaat ve tarikatların, “Vakıf” adı altında oluşturduğu kurumlar da kurban organizasyonu yapıyor. Kurban kesimi yapan vakıf ve derneklere hayvan temininde yapılan KDV indirimiyle bu kurumların yüksek karlar elde etmesi bekleniyor.

Vergiden muaf olan öne çıkan dernek ve tarikatların listesi ise şöyle:

»Beşir Derneği (Menzilciler)

»Bayrampaşa Yeşil Cami Vakfı (İsmailağa Cemaati)

»İsmailağa Vakfı (İsmailağa Cemaati)

»İsmailağa Cami ve İlim Vakfı (İsmailağa Cemaati)

»İhlas Vakfı (Işıkçılar grubunun)