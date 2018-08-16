Türkiye'ye ABD'den sonra Avrupa'dan da kötü haber

Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, "Almanya ve Fransa’nın büyükelçileri aracılığıyla 7 Eylül tarihinin liderlerin takvimine uymadığı belirtilerek zirvenin Ekim’e ertelenmesi talebi gelmiş." diye aktardı.

MUHARREM SARIKAYA'NIN HABERİ ŞÖYLE:

Her şeyi yiyen canavar gibi İdlib, üretilen her çözümün bir süre sonra çözümsüzlük haline dönüştüğü alan haline geldi.

Birinin çözümünün ötekinin çözümsüzlüğü haline geldiği zeminin içinden nasıl çıkılacağına yönelik üretilen en iyi yöntem ise Suriye konusunda toptancı yaklaşıma ulaşmak...

Sahadaki sorunun çözümü ve çatışmazlık bölgelerinin belirlenmesi konusunda Türkiye, Rusya ve İran’ın ürettiği Astana modeli bunun için önemli bir zemin oldu.

Hatta Cenevre’de aranan çözümün de önüne geçti.

Sistemin işlediğinin görülmesi, Suriye’de güç bulunduran DEAŞ karşıtı koalisyonların da bu mekanizmanın içine dahil edilmesini gündeme getirdi.

EKİM’E ERTELEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen ay Johannesburg’da yapılan BRİCS zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye konusunda Rusya ve İran ile yürütülen üçlü zirvenin yanı sıra, “bölgede sorunların çözümü konusunda Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa olarak İstanbul’da dörtlü zirve yapılacağını” açıkladı.

“Bölgede ortaklaşa nelerin yapılabileceği konusunun bu zirvede ele alınacağını” da kayda geçirdi.

Zirvenin hazırlıkları yapılırken, ABD Başkanı Trump’ın bölge ülkeleri Rusya ve İran’a başlattığı ekonomik yaptırımları, Türkiye’yi de dahil ederek genişletmesine AB ülkelerinden yükselen tepki de zirvenin önemini arttırdı.

Bu konuların yanı sıra Suriye’deki duruma da çözüm bulmak üzere Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa devlet ve hükümet başkanlarının katılımı ile dörtlü zirvenin 7 Eylül’de İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un önceki günkü Ankara ziyaretinde Suriye’nin yanı sıra dörtlü zirve de ele alınmış.

Almanya ve Fransa’nın büyükelçileri aracılığıyla 7 Eylül tarihinin liderlerin takvimine uymadığı belirtilerek zirvenin Ekim’e ertelenmesi talebi gelmiş.

Liderlerin takviminin gözden geçirilmesi istenirken, ekim ayında tarih belirlenmesi için büyükelçiler arasındaki temas da dün başlamış.

Eğer ekim ayına kayarsa, Türkiye, Rusya, İran arasındaki zirve de bunun hemen ardından Kasım’da Tahran’da yapılacak.