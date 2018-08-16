Ahmet Hakan: Papazın serbest kalma ihtimali...

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı şöyle:

Dolar düşerken mırıldandıklarım

- Nihayet düşme trendine girdi meret!

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- Başaramadın turuncu adam!

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- Fakat çok oynak bu kur be! Adeta Tanyeli gibi...

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- Şu anda 7 liradan dolar alanların suratlarını görmek istiyorum.

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- 7 liradan dolar bozduranlar amma şanslı ha! Hem acayip kâr ettiler, hem de hepimizden daha çok vatansever oldular!

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- Her şey Adnan Bali’nin televizyona çıkıp konuşmasıyla başladı gibi...

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- Fakat çok oynak bu kur be! Asya piyasaları yükseltmez inşallah!

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- Yükselirken sesi çıkanların düşerken sesi çıkmıyor... Düşerken sesi çıkanların yükselirken sesi çıkmıyor.

HEY GİDİ HEY!

ABD’den ithal ettiğimiz bazı ürünlerin vergileri arttırılınca...

Fark ettik ki biz ABD’den şu üç ürünü de ithal ediyormuşuz:

- BİR: Meyve

- İKİ: Taşkömürü

- ÜÇ: Kâğıt

- Birincisi için: “Hey gidi tükenen Türk tarımı hey” diyorum.

- İkincisi için: “Hey gidi Zonguldaklı Uzun Hasan hey” diyorum.

- Üçüncüsü için: “Hey gidi satılan kâğıt fabrikaları hey” diyorum.

KATAR EMİRİ

“KATAR Emiri ülkemizi ziyaret ediyor” haberini ben hep...

“Para geliyor para” şeklinde okuyorum.

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Bu haberi...

Benim gibi okumayan var mıdır acaba?

AK PARTİ 17 YAŞINDA

BİRİNCİ 17 yıl şöyle geçti:

Beton beton beton.

İkinci 17 yıl ise şöyle geçecek:

Üretim üretim üretim.

BAK GÜZEL KARDEŞİM

DOLARI yaktığın zaman...

ABD’ye zerre kadar zarar vermiş olmuyorsun.

Paranı yakıp kül ettiğin için aksine sen zarar ediyorsun.

Yakma kardeşim.

Git, bozdur.



iPhone telefonunu kırdığın zaman...

ABD’ye zerre kadar zarar vermiş olmuyorsun.

Bedelini ödediğin bir malı kullanmadığın için aksine sen zarar ediyorsun.

Kırma kardeşim, kullan.

Sadece bir daha alma!

PAPAZ TOTO

- Papazın serbest kalma ihtimali: Yüzde 63

- Papazın serbest kalmama ihtimali: Yüzde 37