Elektro şoklu sapık tutuklandı

Kağıthane’de 2 ay önce 13 yaşındaki A.G’yi evine kadar takip edip elektro şokla bayıltarak cinsel istismarda bulunan S.S. yakalandı. Küçük kızın babası otobüste gördüğü S.S.’i elleriyle polise teslim etti.

İddiaya göre 7. Sınıf öğrencisi A.G. okulundan evine giderken takip edildiğini anlayınca yolunu değiştirdi. Evinin bulunduğu apartmanın önüne geldiğinde arkasına baktı ve adamı göremedi. Atlattığını düşünerek evlerine girmek için kapıyı açtığında arkasından gelen S.S., küçük kıza sert bir şekilde vurdu. Yere düşen kızı elektro şok cihazıyla bayılttı. Evin salonunda cinsel istismarda bulunduğu A.G. Kendine gelip bağırınca S.S., evdeki tablet bilgisayarı çalarak kaçtı.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre A.G.’nin babası kızına saldıran saptığı aylar sonra otobüste gördü. Otobüsü Gültepe polis merkezine çektirip S.S.’i polise teslim etti.

Üst aramasında şüpheli S.S.nin üzerinden elektro şok cihazı çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.S., İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.