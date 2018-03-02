'Her devletin bir dini inancı var, sadece bizim yok'

Türkiye’de hilafet ve şeriat kavramlarıyla ilgili bir anlam karmaşası yaşandığını savunan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, her devletin dini inancı olduğunu, tek istisnanın ise Türkiye’de yaşandığını söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Kürşat Mican, "Hilafet makamı kaldırılmasaydı daha adil bir Türkiye olur muydu" sorusuna, "Kesinlikle olurdu, Hilafet kalmalıydı ve İslam dünyası başsız kalmamalıydı" yanıtını verdi. "Cumhuriyet değerleri tehlikede değil" diyen Mican, şöyle devam etti:

"Normalde hilafet dediğimiz şeyi şeriat olarak görüyorlar, aslında Allah'ın kanunlarıdır. Her devletin bir dini inancı vardır, sadece bizim devletimizin yok. Yüce dinimizin, insanlığa, dünyaya ne gibi bir zararı var. Öyle bir zararı yok. Din ile devlet işlerini birbirinden ayırıyorsun, sen dinini devlet işlerine karıştırmadığın zaman zaten burada bir sürü adaletsizlikler oluşur, bir sürü yanlışlıklar oluşur. Sana, zorla devlet memuruna, yöneticisine zorla namaz kılacaksın diyen var mı? Böyle bir baskı yok. Kuran okuyacaksın diyen var mı?"