Erciyes Üniversitesi'nden o iddialara yanıt

Açıklamada, köpeklerin deneylerde kullanılmasının söz konusu ve yasal olmadığı belirtilerek, asılsız iddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı ifade edildi.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi yönetimi, 'okulda köpek katliamı' yönünde sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, köpeklerin 2014 yılında çıkan yönetmenlik kapsamında deney hayvanı olarak kullanılmasının yasak olduğunu vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14.08.2018 Salı günü saat 02.00'de sosyal medya hesaplarında 'Erciyes Üniversitesi'nde köpek katliamı' şeklinde bir paylaşım yapılmıştır. Paylaşımda köpeklerin deney hayvanı olarak kullanıldığı ve katledildikleri iddia edilmiştir. Bu yalan yanlış ve tamamen düzmece olan asılsız iddiaları haber gibi sunanlar bilmelidirler ki, 24.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' ve bu kanun kapsamında çıkarılan 15 Şubat 2014 tarih ve 28914 sayılı 'Hayvan Deneyleri Etik Kurulları'nın Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik' kapsamında köpeklerin deney hayvanı olarak kullanılmaları yasaktır. Hiçbir şekilde köpeklerin deneysel bir çalışmada kullanılabilmeleri mümkün değildir. Sözde sanal haberde ileri sürülen çalışmalar sanki yeni yapılmış gibi sunularak hem Üniversitemiz personeline hem de Üniversitemize iftira atılmaktadır. Erciyes Üniversitesi 40 yılı geride bırakmış şanlı tarihi ile Türkiye'nin ilk 10 araştırma üniversitesi arasına girmeyi başarmış ve bir marka olmuştur. Bu tür iftira ve yalan haberler tamamen Üniversitemizi karalamaya yöneliktir. Üniversitemiz, hayvan hakları konusunda son derece duyarlıdır. Bu asılsız haberleri yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."