Kurbanlığa tartışma yaratan sansür

Işıkçılar Cemaati’nin yayın organı İhlas Haber Ajansı’nın Kurban Bayramı’na ilişkin dün yayınladığı haber dikkat çekti. “1 ton 600 kiloluk 'Paşa' otomobil fiyatına satıldı” başlıklı haberde, Kütahya’da “Paşa” isimli kurbanlık tosunun 25 bin 500 TL’ye satıldığı ifade edildi. Haberde “Paşa” isimli tosunun bir otomobil parasına satıldığı yazılırken, “Paşa”nın fotoğrafına da yer verildi.

Ajansın kurbanlık “Paşa” isimli tosunun cinsel organını sansürleyerek vermesi dikkat çekti.

İşte İhlas Haber Ajansı’nın o haberinin fotoğrafı: