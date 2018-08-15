İnce’nin mitinginde tutuklanan kişiler hakkında yeni gelişme

Şüpheliler ve avukatları, tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talebiyle soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren cumhuriyet savcısı, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesi için dosyayı nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.
İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği mevcut delil durumunu değerlendirerek tutuklu şüphelilerden S.S.M, Y.P, A.K, M.B, H.E.I, M.M, S.A.Ç, E.E. ve N.K.Ö’nün adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.
Hakimlik, R.C.H. ve T.T’nin ise tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.