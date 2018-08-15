15 Ağustos 2018 18:58

İnce’nin mitinginde tutuklanan kişiler hakkında yeni gelişme

İnce’nin mitinginde tutuklanan kişiler hakkında yeni gelişme
Muharrem İnce’nin İzmir mitinginde tutuklanan 11 kişiden 9’u serbest bırakıldı.
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Şüpheliler ve avukatları, tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talebiyle soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren cumhuriyet savcısı, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesi için dosyayı nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.

İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği mevcut delil durumunu değerlendirerek tutuklu şüphelilerden S.S.M, Y.P, A.K, M.B, H.E.I, M.M, S.A.Ç, E.E. ve N.K.Ö’nün adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Hakimlik, R.C.H. ve T.T’nin ise tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

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