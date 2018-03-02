2 Mart 2018 20:26

Van'da korkutan deprem

Van'da korkutan deprem
Van'da 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün açıklamasına göre Van'da 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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