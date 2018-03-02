Akit TV sunucusuna bir dava daha!

Keser hakkında soruşturma başlatıldı, savcılık iddianame düzenleyerek 4.5 yıla kadar hapsini istedi. Akit TV ise Keser ile yollarını ayırdı.

Keser’in son ortaya çıkan görüntülerinde ise benzer skandal ifadelerine devam ettiği anlaşıldı. Keser programda TED Okullarını da hedef alarak, “Çanakkale’de ölenlerin evlatları sizin gibi yavşamış zihniyete sahip olmazlar. TED kolejinde Amerika’nın postallarını yalayacak yalama olmazlar. Sizin dedeleriniz kimin altına yatalımın hesabını yaparken Saim beyler, Tufan beyler, Topal Osmanlar Çerkez Ethemler gidiyordu o komutanın kellesini alıyordu” ifadelerini kullanıyor.

Bu ifadelerin Odatv’de yayımlanmasının ardından okul yönetimi de bir basın açıklaması yaptı. TED Okullarından yapılan açıklamada, “Bu şahsın; kuruluş amacını maddi imkânı olmayan başarılı öğrencilerin eğitimine ve milli bir eğitim sisteminin oluşturulmasına adamış, bugün de siyasetten bürokrasiye, iş yaşamından sanat dünyasına kadar pek çok önemli ismi okullarında yetiştirmiş, 90 yıllık bir sivil toplum ve eğitim kurumuna yönelik fütursuzca ifadeler kullanmasını, kendisinin tarih bilincinden yoksun olmasına bağlıyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında Ahmet Keser hakkında yasal yollara başvurulacağı belirtilirken, açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

“Özel bir televizyon kanalında, Türk Eğitim Derneği'ni, derneğimiz çalışanlarını, okullarını, 90 yıllık kurumumuzun öğretmen, öğrenci ve velilerini hedef alan söylemler nedeniyle basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.

Program sunucusu Ahmet Keser'in yayın sırasında milli mücadele, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Eğitim Derneği'ne dair yaptığı “çirkin” ithamlar, gündemi meşgul etmektedir. Şahsı, yayında "Çanakkale'de ölenlerin evlatları sizin gibi yavşamış zihniyete sahip olmazlar. TED kolejinde Amerika'nın postallarını yalayacak yalama olmazlar. Sizin dedeleriniz kimin altına yatalımın hesabını yaparken Saim beyler, Tufan beyler, Topal Osmanlar Çerkez Ethemler gidiyordu o komutanın kellesini alıyordu" ifadelerinden dolayı şiddetle kınıyoruz.

Bu şahsın; kuruluş amacını maddi imkânı olmayan başarılı öğrencilerin eğitimine ve milli bir eğitim sisteminin oluşturulmasına adamış, bugün de siyasetten bürokrasiye, iş yaşamından sanat dünyasına kadar pek çok önemli ismi okullarında yetiştirmiş, 90 yıllık bir sivil toplum ve eğitim kurumuna yönelik fütursuzca ifadeler kullanmasını, kendisinin tarih bilincinden yoksun olmasına bağlıyoruz.

Şahsın ifadelerinin değersiz olduğu ve ciddiye alınmasının söz konusu olmayacağı açıktır. Türk Eğitim Derneği olarak, bu kişiye yönelik gerekli tüm yasal yollara başvurulacaktır.”