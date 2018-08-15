Büyükada davası sanığı Taner Kılıç tahliye edildi

İnsan hakları savunucularının yargılandığı Büyükada davasının tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç aylık olarak yapılan tutukluk incelemesinin ardından tahliye edildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan tutuklu olan Taner Kılıç'ın durumunun gözden geçirilmesi sonucu tahliyesine karar verilmiştir" denildi.
Daha önce cezaevinden çıkmadan tutuklanmıştı
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından daha önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaoğlu’nun itirazı üzerine tahliye edilmemişti.