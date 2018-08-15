Uzungöl'ün imar planı iptal edildi

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, 2014 yılında hazırlanan ve bazı vatandaşların itirazları nedeniyle yargıya taşınan 'Koruma Amaçlı İmar Planı', Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından iptal edildi. İmar planı bulunmayan Uzungöl, kentsel dönüşüm ile yeniden planlanacak. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Uzungöl'ü bu aşamaya imarsızlığın getirdiğini belirterek, "Sit, Tabiat Parkı ve Özel Çevre Koruma alanı olan Uzungöl'de imar planları gecikince vatandaş kaçak yapıya yönlendi" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de doğal yapıyı korumak, yapılaşmayı planlı hale getirmek amacıyla 2008 yılında 'Koruma Amaçlı İmar Planı' hazırlandı. Ancak, plan vatandaşların itirazları nedeniyle yargıya taşındı. Trabzon Bölge İdare Mahkemesi, 2009 yılında planı iptal etti. Uzungöl'de, 2013 yılında, yeniden 'Koruma Amaçlı İmar Planı' hazırlanması için çalışma başlatıldı. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından imar planı hazırlatıldı. Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından kabul edilen plan, 2014 yılında bakanlık tarafından onaylandı. Ancak yapılan itirazlar nedeniyle plan ikinci kez yargıya taşındı.

Samsun İstinaf Mahkemesi, önceki hafta Uzungöl'ün imar planını yeniden iptal etti. Doğal sit, Tabiat Parkı, Özel Çevre Koruma ile Turizm Gelişim Alanı statülerine sahip Uzungöl tüm bu koruma karalarına rağmen Koruma Amaçlı İmar Planı olmayınca kaçak yapılara teslim oldu, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme geldi.

'UZUNGÖL'Ü HENÜZ KAYBETMİŞ DEĞİLİZ'

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, imar planının yargı tarafından iptal edildiğini açıkladı, şu an itibarıyla Uzungöl'ün imar planının olmadığını söyledi. Yaşanan gelişmelere rağmen Uzungöl'ü henüz kaybetmediklerini kaydeden Başkan Tok, "Bugünkü tarihi itibarıyla Samsun İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara binaen, 2014 yılında çıkan imar planı bugün itibarıyla iptal olmuştur. Bu aşamaya gelme nedeni biraz da imarsızlıktan kaynaklanıyor. Burası Sit alanı, Tabiat Parkı ve Özel Çevre alanı olduğu için yapılan imar planı çalışmalarıyla beraber gecikmesi vatandaşımızı kaçak yapıya sürükledi. Yapılan iş kesinlikle doğru değildir. Uzungöl dünyada bir cennettir. Aslında Uzungöl'ü henüz kaybetmiş değiliz. İnşallah bundan sonraki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitiyle beraber, 'Uzungöl'ün durumu çok iyi değil' demesi ve konuyla yakından ilgilemesi, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Uzungöl, kaybedilecek bir turizm beldesi değildir" dedi.

'KÜÇÜK İŞLETMELER BİR ARADA TOPLANMALI'

Uzulgöl'de işletme sahibi İsmail Sezgin ise bölgedeki küçük işletmelerin imar barışı kapsamına alınmadığını söyledi. Sezgin, "Küçük işletmeler imar barışına girmiyor, büyük işletmeler zaten imar barışından yararlandı. Yapılması gereken düzenlemeler, yol üstünde bulunan küçük işletmeleri bir yerde toplamak" diye konuştu.

Uzungöl'ü ziyarete gelen turizmci Dilek Karaca da, doğa bozulmadan ve sanayileşmeden butik turizme devam edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Karaca, "Uzungöl'le ilgili yeni bir yapılaşma söz konusu, temennimiz şu; muhteşem doğasını bozmadan, sanayileşmeden, buradaki butik turizme devam etmelerini öneririm. Çarşılar dağınık, bir yerde toplanabilir" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE GİDERSE UZUNGÖL CEHENNEM OLMAYA ADAY'

Tur rehberi Özkan Çetin ise yapılaşmanın çok yoğun olduğunu ve bu şekilde devam ederse Uzungöl'ün cehennem olmaya aday olacağını öne sürerek şöyle dedi:

"Uzungöl'ün 18 sene önceki halini biliyorum. İmar yoktu, yapılaşma yoktu. Oldukça doğal ve güzel bir yerdi. Çok yoğun bir yapılaşma var. Gerçekten kaçak yapıların önüne geçilecekse bu Uzungöl için bir nimettir. Artık bundan daha fazla kaçak yapı olmasın. Yapılacak bir şey varsa da planlı yapılırsa Uzungöl bundan zarar görmez. Ama kaçak yapılar sistemsiz, altyapısız ve düzensiz bir şekilde olacaksa ve böyle giderse Uzungöl cehennem olmaya aday."

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.