Kadın cezaevinde keyfi uygulama şikayetleri

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, konuyla ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Yarkadaş'ın paylaşımları şöyle:

Sakarya Hendek Kadın Açık Cezaevi'nden hükümlülere yönelik keyfi uygulamalarda bulunulduğu yönünde çok sayıda şikayet geliyor.

Hükümlü yakınları, boş tarlada ot toplatıldığı, kaldırım taşlarının sökülüp altındaki kumların temizletildiğini iddia ediyor.

Hükümlü yakınları, keyfi uygulamalardan birinin ise güneş altında bekletme olduğunu dile getiriyor.

Başta insan hakları örgütleri olmak üzere, @TBMMresmi Cezaevleri ve İnsan Hakları Komisyonu da harekete geçerek iddiaların üzerine kararlılıkla gitmelidir.

Sn. @abdulhamitgul 'ün de keyfi uygulamaların sorumlusu personel hakkında soruşturma başlatmasını talep ediyorum.