İmar barışı Uzungöl'ü vurdu

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen, 'imar barışı'nın Uzungöl'ü olumsuz etkileyeceğini söyleyerek, "Uzungöl, artık turizm vasfından çıkıp, şehirleşmeye gidiyor" dedi.

Özmen, "Uzungöl’de bütün o kaçak yapılar bu 'imar barışı' ile birlikte kayıt yaptırdı. 'İmar barışı' ile bu kaçak yapıların hepsiyle barışıldı. Kaçak yapıların birkaç tanesi geçtiğimiz kış yıkıldı. O zamanlar kaçak olarak belirlenen yapıların hepsine bu 'imar barışı' ile af getirildi. Yaylalarda olsun, Uzungöl’de olsun, bütün o kaçak yapılar bu 'imar barışı' ile birlikte kayıt yaptırdı. ‘İnsanlar mağdur olmasın’ adı altında, o yapılara elektrik, su bağlansın; diye yapılmış bir şeydi. Fakat bu yapılara tamamıyla kullanım izni de verildi. Tamamen ranta dönüştü” dedi.