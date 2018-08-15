15 Ağustos 2018 11:07

Rahip Brunson'ın tahliye talebiyle ilgili yeni gelişme!

Rahip Brunson'ın tahliye talebiyle ilgili yeni gelişme!
ABD'li Rahip Brunson'ın ev hapsine itiraz talebi 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Bir üst mahkeme olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
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