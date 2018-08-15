Rahip Brunson'ın tahliye talebiyle ilgili yeni gelişme!

ABD'li Rahip Brunson'ın ev hapsine itiraz talebi 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Bir üst mahkeme olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.