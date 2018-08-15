Korkunç olay! Kafasına demir saplandı

Zonguldak Yeşil Mahalle'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, evinin önünde bisiklete binen 8 yaşındaki Fırat B., bir anda dengesini kaybederek yolun yaklaşık 2 metre altında bulunan evinin önüne düştü.

İNŞAAT DEMİRLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Düşme sonucu evin önünde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat B.'nin ağzından girdi, kafasından çıktı. Olayı gören yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yirine gelen itfaiye ekipleri çocuğun saplandığı demiri keserek çocuğu sedyeye oturttu.

DURUMU AĞIR

Fırat B. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fırat B., tedavi altına alındı. Kafasında bulunan demirle beraber Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 yaşındaki Fırat B., demirin çıkartılması için Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.