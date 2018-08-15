Dört koltuğa bir kişi

EKİN AKYAZ/BİRGÜN- Rektörler, aynı zamanda birçok fakültenin dekanlığını yapmaya hâlâ devam ediyor. Ortaya çıkan tabloda rektörler, rektörlük görevlerinin dışında dekan, dekan vekilliği gibi görevleri yürütüyor.

Daha önce 15’e yakın üniversitenin sitesinde, senatonun üyelerinin yarısından fazlasında rektörün isim ve fotoğraflarının bulunduğu basına yansımıştı. Ancak daha sonra bunlar güncellenmişti.

Hakkâri Üniversitesi’nde ise henüz bu düzeltmeye gidilmedi. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, hâlâ dört ayrı görevde bulunuyor. Prof. Dr. Pakiş, rektör olmasının yanı sıra güzel sanatlar, mühendislik ve ilahiyat fakültelerinin dekanlık görevini sürdürüyor.

Üstelik üniversite sitesinde yer alan bilgilere göre, üniversitenin yönetim kurulu bölümü 3 isim arasında paylaştırıldı. Üniversitenin rektör yardımcısı olan ve Eğitim Fakültesi’nin dekanvekilliği görevini yürüten Prof. Dr. Erdoğan Bada, yönetim kurulunda da ‘üye’ olarak görev yapıyor. Yine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin dekan vekili olan Prof. Dr. Battal Aslan, yönetim kurulunda ‘üye’ olarak yer alıyor.