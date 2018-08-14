Tüyler ürperten iddia: Babasını döverek öldürdü

Olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Sakarya Bulvarı Antkoop Sitesindeki apartmanın birinci katında saat 19.00'da meydana geldi.

Bir süre önce Mersinden Antalya'ya taşınan Hüseyin Doğru, site içerisinde bir daire kiraladı. İddiaya göre maddi konular nedeniyle oğlu S.D. ile sık sık tartışan Hüseyin Doğru, başka bir mahallede bir daire daha kiralayarak buraya yerleşti. Hüseyin Doğru, oğlu S.D.nin paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek bugün öğle saatlerinde oğlunun yaşadığı Antkoop Sitesindeki dairesine geldi.

Dairede ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.D., iddiaya göre babası Hüseyin Doğru'yu kafasına defalarca vurarak darp etti.

'BABAMI ÖLDÜRMÜŞLER BENİM ÜZERİME ATACAKLAR'

Ağır yaralanan Doğru'yu evde bırakıp kapıyı da üzerine kilitleyen S.D. kaçarak uzaklaştı. Akşam saatlerinde eve tekrar gelen S.D. babasının hareketsiz yattığını görünce yakınlarını aradı. 'Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar' diyerek durumu anlatan S.D. yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇAY BAHÇESİNDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Sağlık görevlilerinin Hüseyin Doğru'nun yaşamını yitirdiğini söylemesi üzerine cinayet şüphelisi S.D. kaçarak izini kaybettirmek istedi. Polis olay yerinde incelemesini tamamladıktan sonra adamın Hüseyin Doğru’nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Eşkali belirlenen S.D. için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Gitmiş olabileceği güzergahları inceleyen ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Muratpaşa ilçesinde deniz kenarında bir çay bahçesinde şüpheliyi gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.D.nin sorgusu sürüyor.