14 Ağustos 2018 20:45

Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...

Bursa Merkez Osmangazi İlçesi Dobruca mevkiinde bir tur otobüsü devrildi.
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Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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