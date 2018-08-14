14 Ağustos 2018
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
ANA SAYFA
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Diğer
Yaşam
Sağlık
Cinsellik
Bilim Teknoloji
Yurttan Haberler
İstanbul
Gezi - Mekan
Yazarlar
Gazete Manşetleri
14 Ağustos 2018 20:45
Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...
Bursa Merkez Osmangazi İlçesi Dobruca mevkiinde bir tur otobüsü devrildi.
+
A
-
Paylaş
Tweetle
Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Tweetle
Çok Okunanlar
Milli Eğitim'de deprem! O isim görevden alındı
Kriz çıkaran Rahip Brunson hakkında flaş gelişme
Tutuklu Yunan askerleri hakkında flaş gelişme
Atilla Taş: Ülkemiz canımız her şeye razıyız ama...
Trump'ın F-35 kararının ardından Ankara'dan açıklama
Dikkat! Bugün son gün
Erkek çocuğa istismarda bulunurken yakalandı
Okul servis araçlarıyla ilgili önemli değişiklik
Meteoroloji o iller için uyardı!
Ek ödenek isteyen Diyanet'ten kriz açıklaması
Güncel
Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...
Korkunç kaza: Ağzından giren demir başından çıktı!
TSK'ya dört yeni komando tugayı!
Yakalanmasaydı kabusu yaşatacaktı!
İlginç protesto: Böyle dolaşacak
Tutuklu Yunan askerleri hakkında flaş gelişme
9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken...
Hataylı nakliyecilerden ABD’ye rest
Muska yazan sahte imama suçüstü
Batman'da patlama: 2'si ağır 4 çocuk yaralı
@gercekgundem kullanıcısından Tweetler
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Hakkımızda
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
Sitemiz
Doğan Haber Ajansı
ve
Anka Haber Ajansı
üyesidir.