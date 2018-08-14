9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken...

ADAPAZARI'nda, 9 yaşındaki M.Ç. tabanca ile oynarken tetiğe dokununca kendini vurdu. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

DHA - Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. evde bir yakınına ait tabanca ile oynadığı sırada tetiğe dokununca silah ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun küçük çocuğun kasığına isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuğun yakınları durumu 112 Acil'e bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.