Bugün de lüks mağazalara akın ettiler

Arap turistlerin çoğunlukta olduğu kuyruklarda içeri girme süresi yaklaşık 45 dakikayı buluyor. Dolarla alışveriş yapan turistlere mağaza yetkilileri kurun anlık değişimiyle ilgili güncel bilgi veriyor. Turistler, alışverişte başta çanta olmak üzere ayakkabı ve mont ve takı gibi ürünlere ilgi gösteriyor. Turistlerin ilgi gösterdiği çantaların fiyatlarının 3 bin liradan başladığı belirtiliyor

Mağazadaki ürünlerin fiyatlarına ilişkin bir turist, "Bazıları çok düşük bazıları ise normal. Doların çok uzun süre böyle kalacağını düşünmüyorum" dedi.