ABD Maslahatgüzarı Brunson'un evinde

DHA - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u ziyaret etmek için evine geldi. Polisin önlem aldığı sokakta Hovenier'in Bronsun çiftinin evindeki ziyareti sürüyor.

DHA'da yer alan habere göre, Hovenier gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Brunson hem de eşi Norine Brunson ile görüştüğünü söyledi.

Hovenier'in ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Hovenier, "Şimdi pastörle görüştüm ve Türk otoritelerine hem rahip Brunson'ın tutuklu bulunduğu hem de ABD misyonlarında çalışan Türk çalışanların tutuklu bulunduğu diğer davalar konusunda çağrı yapmaya devam ediyoruz. Hükümetimin talebi üzerine bu davaların sonuçlanması, herhangi bir gecikme olmadan ve şeffaf bir şekilde sonuçlanması için Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz" dedi