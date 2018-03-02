2 Mart 2018 17:32

Sınırı geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

Sınırı geçen 2 Yunan askeri tutuklandı
Yanlışlıkla sınırı geçen Yunan askerleri tutuklandı.
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DHA - Edirne'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Mahkeme, askerlerin üzerlerinden çıkan djital verilerin incelenmesine de karar verdi.

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