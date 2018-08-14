Erkek çocuğa istismarda bulunurken yakalandı

Konya'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaya çalışan şahıs mahalleli tarafından yakalandı.

Konya'da 12 yaşındaki erkek çocuğa ıssız arazide cinsel istismarda bulunmaya teşebbüs eden M.Ş., mahalleliler tarafından fark edilip dövüldü. Polise teslim edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. M.Ş., iddiaya göre, daha önce tanığı bir erkek çocuğu, kamyonetine bindirip eskiden köy statüsünde olan ıssız alana götürdü. M.Ş., burada çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken, mahalleli durumu fark etti.

Olay yerine koşan mahalleli, M.Ş.'yi tekme tokat dövdü, çocuğa zarar verip vermediğini sordu. M.Ş. çocuğa zarar vermediğini ileri sürüp, pişman olduğunu söyledi. Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Polise teslim edilen M.Ş., gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.