Lavrov ve Çavuşoğlu'ndan ortak açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov Ankara'da ortak basın toplantısında konuştu.

Rahip Brunson ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Brunson'ın durumu da belli. Sağlık durumuyla ilgili sorunlar nedeniyle evde" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı ise ABD'ye yönelik olarak, "Tek taraflı ekonomik yaptırımlar gayrimeşrudur. Birçok ülke dolardan vazgeçmeye başlayacak" ifadelerini kullandı

Ankara'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın ev hapsindeki papaz Andrew Brunson'ı bugün ziyaret edeceğini söyledi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesine de değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu görüşmeyi Beyaz Saray ayarladı. ABD'de bir karmaşa var. Bu sorunu çözmek isteyen, krizi sürdürmek isteyen gruplar da var. Kendi aralarında iletişim var mı, yok mu; iyi polis-kötü polis oynayan var mı yok mu, belli değil. Büyükelçimizin Bolton'a söylediği nettir. Tüm bu konulardaki bilgileri yeniden güncelledi. Net bir mesaj verdi: Baskıyla, tehditle ya da yaptırımlarla Türkiye ile ilişkilerde ancak bir kaos olur. ABD, yaptırım ve tehdit dilini bir kenara bırakmalı. Brunson'ın durumu da belli. Sağlık durumuyla ilgili sorunlar nedeniyle evde. Maslahatgüzar da bugün kendisini yanlış bilmiyorsam ziyaret edecek."

İDLİB AÇIKLAMASI

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile birlikte ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

>> Suriye'de çatışmaları durdurmak istedik Astana ile. Özellikle muhalefet ve rejim arasında güven artırıcı adımların atılmasını hedefledik. İdlib'de yapılması gereken çok nettir. Bizim 12 tane gözlem noktamız var. Buradaki amaç, ateşkesin bozulduğu anda tespit edilmesi ve gereken tedbirlerin alınmasıdır. İdlib'de 3 milyondan fazla sivilin yaşadığı söyleniyor ama terör grupları da var.

>> Özellikle daha önce kuşatılmış bölgelerden silahlarla geldiler. Bu terörist gruplar sadece başkalarına veya İdlib bölgesinin dışına değil, İdlib içindeki sivillere ve muhalif gruplara da tehdit oluşturuyor. Yapılacak iş belli, biz, Rusya ve diğer ortaklarımızla beraber bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmek. Terörist var diye tüm bölgeyi bombalamak, sivilleri öldürmek felaket olur ve ciddi bir kriz yaratır.



Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Ankara'da 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında soruları yanıtladı.

"BAZI BATILI PARTNERLER DİPLOMASİ KÜLTÜRÜNÜ YİTİRMİŞ HALDE"

'Bazı Batılı partnerlerin diplomasi kültürünü yitirmiş halde olduğunu' vurgulayan Lavrov, Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmamasını da değerli bulduklarını söyledi.

Lavrov, uluslararası ilişkilerde aklıselimin galip gelmesini ve ülkelerin siyasi önyargılardan arındırılmış diyaloğa dönüş yapmasını umduklarının altını çizdi.

'RUSYA VE TÜRKİYE İDLİB İÇİN DİYALOG HALİNDE'

Lavrov, İdlib'deki duruma ilişkin bir soru üzerine Türkiye ve Rusya'nın İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili anlaşmaların hayata geçmesi için diyalog halinde olduğunu ifade etti.

'TEK TARAFLI EKONOMİK YAPTIRIMLAR GAYRİMEŞRUDUR'

ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarıyla ilgili de bir soruyu da yanıtlayan Lavrov, "Tek taraflı ekonomik yaptırımlar gayrimeşrudur. Birçok ülke dolardan vazgeçmeye başlayacak" dedi.