ÖSYM'den önemli uyarı

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2018 YKS tercih işlemlerinin saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı. Adayların, süresi içinde yükseköğretim programları tercihlerini belirlemeleri ve ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar ile kılavuzdaki kurallar doğrultusunda işlemlerini tamamlamaları gerektiği kaydedildi.
ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini giren adayların da belirtilen süre içinde değişiklik yapabileceği belirtilerek, tercih süresinin uzatılmayacağı vurgulandı.