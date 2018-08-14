Şebeke suyu 175 kişiyi hastanelik etti



Kars'ın Kağızman ilçesinde şebeke suyundan içip rahatsızlanan 175 kişinin hastaneye başvurduğu, Valiliğin, konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kağızman ilçesinde 175 vatandaşın bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle İlçe Devlet Hastanesine başvurması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünce ilçedeki sulardan örnekler alınarak analiz için laboratuvara gönderildiği belirtildi.

İlçedeki su depoları ve isale hatlarında incelemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "İlgili birimlerimizce yapılan analizler sonucunda şiddetli yağışların da etkisi başta olmak üzere bazı kaynak sularına dış etkenlerin sirayet ettiği, artan ishal vakalarına, suya karışan bu bakterilerin neden olduğu tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu gelişmeler üzerine ilgili birimlerimizce sularda tespit edilen düşük klor seviyesi için şok klorlama çalışması ve gerekli tüm tedbirler uygulanarak Kağızman Belediyesince ilçe halkına hijyen konusunda gerekli duyurular yapılmıştır. Alınan tedbirlerin ardından ishal vakasıyla Kağızman İlçe Devlet Hastanesine gelen vatandaş sayısında azalma olmuş, hastaneye başvuran vatandaşlarımız da ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir."